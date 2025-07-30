مي كساب ناعية لطفي لبيب: "هتوحشني يا حمايا العزيز"

كتب- مصطفى حمزة:

نعت الفنانة مي كساب، الفنان الراحل لطفي لبيب الذي وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وكتبت مي، عبر حسابها على إنستجرام: "مع السلامة يا حبيبنا كلنا، يا صاحب المبدأ والعشرة الطيبة والموهبة الكبيرة والقلب الكبير، هتوحشني يا حمايا العزيز أبو طمورة.. سلملنا على الحبايب كلهم".

ورحل عن عالمنا الفنان القدير لطفي لبيب عن عمر ناهز الـ 78 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر غد الخميس من كنيسة مار مرقس في مصر الجديدة.

كما يقام العزاء في نفس اليوم في كنيسة مار مرقس من الساعة 6 مساء، ويوم السبت في نفس المكان من الساعة 6 إلى العاشرة مساء.

يُذكر أن، آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.