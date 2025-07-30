بكلمات مؤثرة.. محمد إمام ينعى الفنان لطفي لبيب

كتب - معتز عباس:

نعى الفنان محمد إمام، الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب محمد إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعًا الاستاذ الكبير لطفي لبيب، خالص عزائي لأسرته الكريمة.. أسألكم الدعاء".

وفي سياق متصل كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن موعد ومكان جنازة الفنان الراحل لطفي لبيب وقال في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن صلاة الجنازة على الفنان القدير لطفي لبيب ستُقام غدًا الخميس، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة.

وأضاف، أن العزاء سيُقام مساء الغد الخميس في قاعة كنيسة العذراء بأرض الجولف، الساعة السادسة مساءً، ويُستكمل يوم السبت المقبل في قاعة يوسف النجار بكنيسة مارمرقس، الساعة السادسة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وشارك فيه كضيوف شرف كل من إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.

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