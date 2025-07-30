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المشاركون بحفل بيت العود يعزفون مختارات من أعمال زياد الرحباني

07:42 م الأربعاء 30 يوليو 2025
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  • عرض 4 صورة
    حفل بيت العود
  • عرض 4 صورة
    حفل بيت العود
  • عرض 4 صورة
    حفل بيت العود
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كتبت- منى الموجي:

في أمسية فنية، أقام بيت العود العربي بالقاهرة تحت إشراف الموسيقار نصير شمة الحفل الثاني لطلابه المتفوقين لعام 2025، والذي نظمه صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، وشهدت قاعة طه حسين بمبنى لغات وترجمة تألق 12 عازفا من المواهب الواعدة الذين قدموا باقة متنوعة من الألحان التراثية والمعاصرة .

وفي لمسة وفاء لاسم الموسيقار الراحل زياد الرحباني، قدم المشاركون مختارات من مؤلفاته الشهيرة، وبآداء فريد نال الإعجاب والإستحسان احتفى العازفون بمعلمهم نصير شمة من خلال عزف مجموعة من أعماله، منها: لونجا فرح، بين النخيل إلى جانب مقطوعات جديدة تم وضعها خصيصًا لهذا الحفل وقدمت للمرة الأولى، إضافة إلى نخبة من ألحان العظماء، كان منها توتة لـ فريد الأطرش، افرح يا قلبي لـ رياض السنباطي وغيرها .

بيت العود العربي بالقاهرة أعمال زياد الرحباني الموسيقار نصير شمة صندوق التنمية الثقافية
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