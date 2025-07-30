شريف منير ناعيا لطفي لبيب: "وداعا الفنان القدير"

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان شريف منير صديقه الراحل الفنان لطفي لبيب الذي وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

ونشر "منير"، صورة الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "البقاء لله وداعًا الفنان القدير لطفي لبيب.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة، خالص العزاء لأهله وأحبائه".

ورحل عن عالمنا الفنان القدير لطفي لبيب عن عمر ناهز الـ 78 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر غد الخميس من كنيسة مار مرقس في مصر الجديدة.

كما يقام العزاء في نفس اليوم في كنيسة مار مرقس من الساعة 6 مساء، ويوم السبت في نفس المكان من الساعة 6 إلى العاشرة مساء.

يُذكر أن، آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي" من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.