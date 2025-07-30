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هاني رمزي يكشف سبب عدم حضوره جنازة وعزاء لطفي لبيب

07:16 م الأربعاء 30 يوليه 2025

الفنان هاني رمزي

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كتب- هاني صابر:

كشف الفنان هاني رمزي، سبب عدم مقدرته حضور جنازة وعزاء صديقه الفنان الراحل لطفي لبيب الذي وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

ونشر رمزي، صورة الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مش عارف أقول إيه ولا أكتب إيه في لحظة رحيلك يا لطفي.. كنت أخ وصديق وزميل وكنت سند ليا في الفن وفي الحياة".

وأضاف: "هتوحشني أوي أوي أوي، الله يرحمك يا حبيبي، أنا أسف لأني خارج مصر ومش هقدر أتواجد في الظرف ده".

ورحل عن عالمنا الفنان القدير لطفي لبيب عن عمر ناهز الـ 78 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر غد الخميس من كنيسة مار مرقس في مصر الجديدة.

كما يقام العزاء في نفس اليوم في كنيسة مار مرقس من الساعة 6 مساء، ويوم السبت في نفس المكان من الساعة 6 إلى العاشرة مساء.

يُذكر أن، آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.

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