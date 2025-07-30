بالفيديو.. رقص منة عرفة على البحر على أغنية لـ تامر حسني

كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة الشابة منة عرفة الاستمتاع بإجازتها الصيفية في جزر المالديف.

ونشرت منة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو وهي ترقص على أغنية "هو ده بقى" للنجم تامر حسني، بصحبة أصدقائها، وعلقت: "من الواجهة رقم 1 في العالم إلى رقم 1 نجم الجيل الجميل: بنحبك يا تيمووو".

وكان آخر مشاركات منة عرفة في الدراما التليفزيونية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، والنجوم: كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أطلق النجم تامر حسنى ألبومه الجديد "لينا معاد" عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، والذي وضم مجموعة من الأغاني، منها: "يلا يا كدّاب"، "حبك لو غلطة"، "واحشتني يا ابن اللذينة"، "الأنوثة الطاغية"، "لينا معاد"، "هو ده بقى".

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