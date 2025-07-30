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"فستان قصير".. جلسة تصوير جريئة لـ هدى الإتربي أمام البحر (صور)

06:10 م الأربعاء 30 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احدى جلسة تصوير للفنانة هدى الإتربي
  • عرض 7 صورة
    احدى جلسة تصوير للفنانة هدى الإتربي
  • عرض 7 صورة
    احدى جلسة تصوير للفنانة هدى الإتربي
  • عرض 7 صورة
    احدى جلسة تصوير للفنانة هدى الإتربي
  • عرض 7 صورة
    احدى جلسة تصوير للفنانة هدى الإتربي
  • عرض 7 صورة
    احدى جلسة تصوير للفنانة هدى الإتربي
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، من أحدث ظهور لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

ونشرت هدى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أبيض قصير، نالت به إعجاب متابعيها.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أنتي جميلة أوي"، "حلوة أوي اللقطة"، جمال ودلال"، "مفيش منك يا قمر"، "العسل كله".

شاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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الفنانة هدى الإتربي هدى الإتربي بفستان قصير هدى الإتربي أمام البحر هدى الإتربي على إنستجرام
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