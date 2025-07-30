هكذا نعى أحمد السبكي الفنان لطفي لبيب

كتبت- نوران أسامة:

عبّر المنتج أحمد السبكي عن حزنه لوفاة الفنان لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر السبكي صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب في نعيه: "تنعى شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والآسى الفنان الكبير لطفي لبيب تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته".

وفي سياق متصل كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن موعد ومكان جنازة الفنان الراحل لطفي لبيب وقال في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن صلاة الجنازة على الفنان القدير لطفي لبيب ستُقام غدًا الخميس، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة.

وأضاف، ان العزاء سيُقام مساء الغد الخميس في قاعة كنيسة العذراء بأرض الجولف، الساعة السادسة مساءً، ويُستكمل يوم السبت المقبل في قاعة يوسف النجار بكنيسة مارمرقس، الساعة السادسة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وشارك فيه كضيوف شرف كل من إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.

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