بشرى تنعى لطفي لبيب: "هتوحشنا يا غالي.. كنت صاحب الكل ورمز للبهجة"

كتيت- سهيلة أسامة:

رثت الفنانة بشرى، الفنان الراحل لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وكتبت بشرى، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "سلام يا صاحبي وصاحبنا كلنا، سلام يا عم لطفي يا حبيب الكل.. شكرًا إنك كنت في حياتنا، كنت دايمًا بترسم البهجة والتفاؤل على وشوشنا، ونتعلم منك التسامح والمحبة والتفاني في العمل".

وتابعت: "إلى لقاء في عالم آخر، وسلملنا على حبايبنا هناك.. وداعًا لطفي لبيب، هتوحشنا قوي يا غالي".

يذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وشارك فيه كضيوف شرف كل من إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.

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