"ارحم أمي العيانة".. أشهر إفيهات لطفي لبيب

كتبت- نوران أسامة:

نجح الفنان الراحل لطفي لبيب في رسم الابتسامة على وجوه جمهوره، من خلال أدواره التي تركت بصمة في تاريخ الكوميديا، وارتبط الجمهور بإفيهاته المميزة، التي لا تزال تُستخدم حتى اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم أبرز إفيهات الفنان الراحل لطفي لبيب:

"أنا ديفيد كوهين السفير الإسرائيلي"

من أشهر كلماته في فيلم "السفارة في العمارة"، مع الفنان عادل إمام، حيث قدّم دور السفير الإسرائيلي بشخصية كوميدية ساخرة لا تُنسى.

"ارحم أمي العيانة"

جملة قالها في فيلم "عسل أسود" مع الفنان أحمد حلمي، ولا تزال عالقة في أذهان الجمهور.

"هو إنت عندك جن ولا إيه؟"

قالها لطفي لبيب في فيلم "طير إنت"، في مشهد كوميدي جمعه مع النجم أحمد مكي.

"أنا عايز تقرير نار.. يولّع الدنيا"

جملته الشهيرة في فيلم "جاءنا البيان التالي" مع الفنان محمد هنيدي والفنانة حنان ترك.

"ابنك مجنون يا حاج"

واحدة من أشهر إفيهاته في فيلم "كركر"، والتي نالت إعجابًا واسعًا بسبب طريقته المميزة في الإلقاء.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وشارك فيه كضيوف شرف كل من إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.

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