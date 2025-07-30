"عزائي الوحيد إنك ارتحت".. طه دسوقي ينعى لطفي لبيب

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان طه دسوقي، الفنان لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر دسوقي صورة تجمعه بالفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "لا حول ولا قوة إلا بالله، عزائي الوحيد إنك ارتحت، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته على قد ما عملت معايا ومع كل حد قابلك وانتفع من روحك الطيبة ومساعدتك اللي بدون مقابل، وبيتك المفتوح دايمًا".

وتابع: "ربنا يرحمك ويحسن إليك يا عم لطفي، ويجمعنا بيك على خير".

ويُعد لطفي لبيب من أبرز فناني جيله، حيث ترك بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية، من خلال أدوار تنوعت بين الكوميديا والدراما، ونجح في تجسيد شخصيات حفرت اسمه في قلوب الجمهور.

ومن أبرز أعماله: "ليلة سقوط بغداد"، "السفارة في العمارة"، "صاحب السعادة"، "زهايمر"، "الخواجة عبد القادر"، "يا أنا يا خالتي"، "عسل إسود".

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