"فنان أصيل وموهبة فريدة".. مهرجان القاهرة السينمائي ينعى لطفي لبيب

كتبت- نوران أسامة:

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر المهرجان بيان النعي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، قدّم خلالها عشرات الأدوار التي رسخت مكانته في قلوب الجماهير والنقاد على حد سواء، لقد كان لطفي لبيب رمزًا للفنان المثقف والواعي، فنانًا أصيلًا تميز بـ الحضور الطاغٍي وموهبة فريدة، سواء في الكوميديا أو الدراما، وأغنى الساحة الفنية بعدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا سيبقى خالدًا في ذاكرة الثقافة العربية".

وعلّق الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على خبر الوفاة، قائلًا: "رحيل الفنان الكبير لطفي لبيب يمثل خسارة كبيرة للفن المصري والعربي. لقد كان فنانًا مثقفًا وملتزمًا، وامتلك حسًا إنسانيًا راقيًا انعكس بصدق في جميع أدواره. سيبقى اسمه محفورًا في ذاكرة السينما المصرية، نعزي أنفسنا وأسرته ومحبيه ونتمنى أن يلهم إرثه للأجيال القادمة".

ومن جانبه، كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن موعد جنازة الفنان الراحل، قائلاً: "غدًا الخميس، ولكن لم يتم تحديد المكان بعد".

وكان زكي أكد خبر الوفاة، وكشف في تصريح سابق لـ"مصراوي" عن تدهور حالته الصحية، قائلًا: "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

يذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وشارك فيه كضيوف شرف كل من إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.

اقرأ أيضًا:

إدوارد ينعى لطفي لبيب: "علمتني كثيرًا.. الله يرحمك يا حبيبي"

بالصور.. آخر ظهور للفنان لطفي لبيب قبل وفاته بأيام

بعد رحيله.. أبرز الأعمال التي تألق فيها الفنان لطفي لبيب