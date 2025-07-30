بكلمات مؤثرة.. محمد هنيدي ينعى الفنان لطفي لبيب: "مع السلامة يا صديقي"

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر "هنيدي" صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، والبقاء لله.. مع السلامة يا صديقي، مع السلامة يا عم لطفي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويُعد لطفي لبيب من أبرز فناني جيله، حيث ترك بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية، من خلال أدوار تنوعت بين الكوميديا والدراما، ونجح في تجسيد شخصيات حفرت اسمه في قلوب الجمهور.

ومن أبرز أعماله: "ليلة سقوط بغداد"، "السفارة في العمارة"، "صاحب السعادة"، "زهايمر"، "الخواجة عبد القادر"، "يا أنا يا خالتي"، "عسل إسود".

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