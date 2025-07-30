تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان لطفي لبيب

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن موعد ومكان جنازة الفنان الراحل لطفي لبيب، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال "مكرم" في تصريح خاص لـ"مصراوي": "ستُقام صلاة الجنازة على الفنان القدير لطفي لبيب غدًا الخميس، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة".

وأضاف: "العزاء سيُقام مساء الغد الخميس في قاعة كنيسة العذراء بأرض الجولف، الساعة السادسة مساءً، ويُستكمل يوم السبت المقبل في قاعة يوسف النجار بكنيسة مارمرقس، الساعة السادسة".

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أكد خبر الوفاة، مشيرًا في وقت سابق إلى تدهور الحالة الصحية للفنان الراحل، قائلاً: "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

وكان زكي أكد خبر الوفاة، وكشف في تصريح سابق لـ"مصراوي" عن تدهور حالته الصحية، قائلًا: "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

يذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وشارك فيه كضيوف شرف كل من إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.

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