لماذا رفض لطفي لبيب دراسة ابنته في معهد الفنون؟

كتب-مصطفى حمزة:

حرص الفنان الراحل لطفي لبيب، على الفصل بين حياته الأسرية، والعالم الفني الذي قدم من خلاله أعماله.

وتحدث لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، في عدة برامج عن تفاصيل حياته الأسرية، والعلاقة بينه وبين بناته وأحفاده.

وظهر لطفي لبيب، في لقاء سابق مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، وقال: 'أنا أب لثلاث بنات، وزوجتي ست جدعة ومخلصة لحياتنا الأسرية.. مهتمة بيا وبالبنات، وربنا يديها طولة العمر، وبناتي مش عايزين يدخلوا المجال الفني، وأنا صعيدي الأصل، ومش بحب أورّث الفن، لأنه مش ورث بالنسبة لي'.

وتابع: "في ناس ولادهم دخلوا الفن وورّثوهم الحكاية، لكن أنا معملتش كده، لأن بناتي شاقين طريقهم في مجالات تانية، وأنا أب حاسم لكن حنين.. في حاجات مبقبلهاش وبكون صارم، وفي حاجات بدلع البنات فيها'.

وتحدث عن أسباب رفضه دراسة إحدى بناته في معهد الفنون المسرحية، خلال ظهوره في برنامج "القناع"، وقال: "بناتي مهندسة، والثانية درست علوم الحاسب، والثالثة تعمل في مجال الدعاية والإعلان".

وأضاف: "طلبت إحدى بناتي دخول معهد فنون مسرحية ولكني رفضت بشكل قاطع، لأني أعلم أنها غير موهوبة، فلم أكن أرغب أن تضيع سنوات حياتها، ولا أريد أن تصبح مجرد وجه ثانوي فأنا أرفض أن أدعم ابنتي لو غير موهوبة".

وقال عن العلاقة بينه وبين أحفاده، عقب مرضه: "الناس ذنبهم إيه والشخص اللي يشيل همي معايا هو زوجتي شريكة حياتي، وما ينفعش أصلا غير كده وبناتي في بيوتهم، وأنا لا أتدخل في حياتهم، أحفادي بيجولي وولادي بييجوا ومش عايزين يشيلوني أي مشكلة لأني عندي جلطة ومأثرة عليا".

وتابع: "أبنائي وأحفادي يبادلوني الابتسامات، والأحفاد لسه صغيرين، ولكن هما فعلا بيحبوني، وأنا بحبهم، ووهبت حياتي لهم، و أعز الولد ولد الولد، ونفسي اشوفهم منورين على طول".

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أكد إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل لطفي لبيب، غدا الخميس، موضحا أن مكانها لم يحدد بعد.