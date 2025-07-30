أشرف عبدالباقي ينعى لطفي لبيب: "مع السلامة يا أجمل حد في الدنيا"

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر "عبد الباقي" صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "مع السلامة يا عم لطفي، يا أجمل حد في الدنيا".

وفي سياق متصل، كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن موعد جنازة الفنان الراحل، قائلًا: "غدًا الخميس، ولم يتم تحديد المكان بعد".

ويُعد لطفي لبيب من أبرز فناني جيله، حيث ترك بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية، من خلال أدوار تنوعت بين الكوميديا والدراما، ونجح في تجسيد شخصيات حفرت اسمه في قلوب الجمهور.

ومن أبرز أعماله: "ليلة سقوط بغداد"، "السفارة في العمارة"، "صاحب السعادة"، "زهايمر"، "الخواجة عبد القادر"، "يا أنا يا خالتي"، "عسل إسود".

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