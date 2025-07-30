شهيرة ترد على شائعة انفعال ابنتها عليها: "رانيا بنت ناس وولادي متربيين"

كتبت- سهيلة أسامة:

عبّرت الفنانة شهيرة عن استيائها الشديد، بعد تداول شائعات تزعم أن ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين انفعلت عليها خلال افتتاح المهرجان القومي للمسرح.

وكتبت شهيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "هو إيه اللي حصل، هو ليه الناس بقت وحشة أوي كده، محدش بيسيب حد في حاله، خاصة الفنانين".

وتابعت: "انفعال رانيا على شهيرة إزاي؟ هو أي هبد وخلاص علينا أنا ولادي متربيين، وجذورنا ولاد ناس قبل الفن، وإحنا ناس محترمة وشبعانة، ممكن أي حد ينفعل لو شعر بالإهانة من شخص ده عادي، لكن ينفعل على أمه أو أبوه".

وأضافت: "كلام مالوش لازمة اتقال، هو كله زي بعضه الناس اللي في حالها زي الناس اللي بتفتعل المشاكل علشان المتابعين والترند وتحاول تشوه سمعة المحترمين عشان ياخوا من وراهم قرشين حرام".

وأضافت: "حسبنا الله فيكم، عايزين قانون يحمينا من الآفات دي، وهل يُكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم".



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