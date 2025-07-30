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نقابة المهن الموسيقية تنعى الفنان لطفي لبيب

03:27 م الأربعاء 30 يوليه 2025

لطفي لبيب

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كتب-مصطفى حمزة:

نعت نقابة المهن الموسيقية، الفنان الراحل لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.

وأصدرت النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانا نعت فيه ببالغ الحزن والأسى الفنان الراحل، وقدم أعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحل، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال الأب بطرس دانيال في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفنان الراحل لطفي لبيب، لم يحدد بعد.

ورحل الفنان لطفي لبيب عن عالمنا اليوم الأربعاء، بعد دخول حالته الصحية مرحلة حرجة، أمس الثلاثاء.

لطفي لبيب نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل
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