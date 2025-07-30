محمود سعد ينعى لطفي لبيب: "فنان أصيل وإنسان نبيل"

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الإعلامي محمود سعد، الفنان الراحل لطفي لبيب، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة صحية حادة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

ونشر "سعد" صورة أرشيفية للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "فنان أصيل.. وإنسان نبيل.. وبسمة.. وحاجات كتير حلوة هنفتقدها برحيلك يا عم لطفي".

وتابع: "ربنا يصبر أهلك وكل حبايبك.. لك في قلوبنا محبة كبيرة كبيرة كبيرة".

وكان نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أكد خبر الوفاة، وكشف في تصريح سابق لـ"مصراوي" عن تدهور حالته الصحية، قائلًا: "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وشارك فيه كضيوف شرف كل من إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.

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