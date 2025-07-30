حسين فهمي ينعى لطفي لبيب: "ربنا يرحمه ويصبر أهله"

كتبت - نوران أسامة:

نعى الفنان حسين فهمي، الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر "فهمي" صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا الفنان الكبير لطفي لبيب، ربنا يرحمه ويصبر أهله وأحبابه. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

من جانب آخر كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن موعد جنازة الفنان الراحل، قائلًا: "غدًا الخميس، ولم يتم تحديد المكان بعد".

ويُعد لطفي لبيب من أبرز فناني جيله، وقد ترك بصمة مميزة في السينما والدراما المصرية، من خلال أدواره التي جمعت بين الكوميديا والدراما، ونجح في تجسيد شخصيات متنوعة جعلته من أكثر الوجوه المحبوبة لدى الجمهور.

ومن أبرز أعماله: "ليلة سقوط بغداد"، "السفارة في العمارة"، "صاحب السعادة"، "زهايمر"، "الخواجة عبد القادر"، "يا أنا يا خالتي"، "عسل إسود".

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