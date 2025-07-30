كتبت- سهيلة أسامة:

نعى المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنان القدير لطفي لبيب، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وجاء في بيان المركز، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "الراحة الأبدية أعطه يا رب، والنور الدائم فليضيء له، وليسترح بسلام، آمين".

وأضاف: "فقد العالم أجمع، والوسط الفني بصفة خاصة، جوهرة خالدة بعد صراع مع المرض، الفنان لطفي لبيب، الذي ظل مبتسمًا حتى آخر لحظة في حياته، فنان احترم جمهوره، وأحبهم، وكان داعمًا للفنانين الشباب ويحفزهم".

وتابع: "نطلب له من الله الرحمة والمغفرة، ولذويه ومحبيه العزاء والصبر.. الأب/ بطرس دانيال".

من جانبه، كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن موعد جنازة الفنان الراحل، قائلاً: "غدًا الخميس، ولكن لم يتم تحديد المكان بعد".

وكان زكي أكد خبر الوفاة، وكشف في تصريح سابق لـ"مصراوي" عن تدهور حالته الصحية، قائلًا: "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

يذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وشارك فيه كضيوف شرف كل من إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.

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