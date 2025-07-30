نجوم الفن يعلقون على واقعة البلوجر التي زعمت أنها "ابنة الرئيس مبارك"

كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت البلوجر مروة يسري المعروفة إعلاميًا بـ"بنت الرئيس مبارك"، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقاطع فيديو زعمت فيها أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووجهت من خلالها اتهامات بالاتجار في الأعضاء البشرية للفنانة وفاء عامر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا رسميًا من الفنانة وفاء عامر، تتهم فيه "مروة يسري" بالتشهير بها من خلال تلك الفيديوهات، والتي تضمنت ادعاءات كاذبة بحقها.

تفاعل عدد من نجوم الفن مع الواقعة، وأعربوا عن دعمهم لوفاء عامر، وجاءت تعليقاتهم كالتالي:

بدرية طلبة

نشرت الفنان بدرية طلبة عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستجرام" تعليقًا قالت فيه: "اطبّل وارقص لصاحبي… براءة وفاء عامر".

منة جلال

أعربت منة جلال عن استيائها من الواقعة، وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "كل اللي كتب كلام ملوش لازمة وقل أدبه، أهو الأستاذة مزقوقة من حد عشان تشهر بالناس وتعلي المشاهدات على حساب الكل، وأولهم الأستاذة وفاء عامر.

وأضافت: "حسبي الله ونعم الوكيل، إحنا دولة مش قليلة، والقضاء المصري مش بيهزر".

المخرج خالد يوسف

علق المخرج خالد يوسف على الواقعة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قائلًا: "كده خلاص.. بعد التخبيط اللي خبطته البنت اللي بتقول إنها بنت حسني مبارك في الفيديو الأخير.. هيتقبض عليها فورًا".

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