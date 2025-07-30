"فقدنا واحدًا من أحب الممثلين".. يسرا اللوزي تنعى الفنان لطفي لبيب

كتبت - نوران أسامة:

نعت الفنانة يسرا اللوزي، الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت يسرا صورة للراحل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلّقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا النهاردة واحد من أهم وأحب الممثلين لمصر، لطفي لبيب، ربنا يرحمه، نسأل الله أن يكون مثواه الجنة، وربنا يصبّر أهله وأحبابه".

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صرّح في وقت سابق لـ"مصراوي" بأن الحالة الصحية للفنان الراحل كانت حرجة، قائلاً: "أرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

ويُعد لطفي لبيب من أبرز فناني جيله، وقد ترك بصمة مميزة في السينما والدراما المصرية من خلال أدواره التي جمعت بين الكوميديا والدراما، ونجح في تجسيد شخصيات متنوعة جعلته من أكثر الوجوه المحبوبة لدى الجمهور.

ومن أبرز أعماله: "ليلة سقوط بغداد"، "السفارة في العمارة"، "صاحب السعادة"، "زهايمر"، "الخواجة عبد القادر"، "يا أنا يا خالتي"، "عسل إسود".

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