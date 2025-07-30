تفاصيل فيلم كتبه لطفي لبيب وتمنى تقديمه

كتب-مصطفى حمزة:

وصف الفنان الراحل لطفي لبيب، مرحلة حرب أكتوبر 1973، أنها الأهم في حياته، مؤكدا توثيقه تفاصيل الفترة التي عاشها في الحرب، في فيلم سينمائي، تمنى تقديمه.

الفنان لطفي لبيب، الذي رحل عنا صباح اليوم، تحدث عن حلم تقديم الفيلم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"

وقال: الفيلم قصة حقيقية تحكي عن تجربتي من أول ذهابنا من محطة كوبري اللمون علشان نحارب، وانضميت إلى الكتيبة 26، في الجيش الثالث، وتفاصيل يوم العبور، ومحاولات حصارنا في السويس يوم 24 أكتوبر، وحتى يوم توقيع اتفاقية الفصل بين القوات في الكيلو 101".

ورحل الفنان لطفي لبيب اليوم عن الأربعاء، إثر معاناته من أزمة صحية، بعد مشوار فني حافل قدم خلاله ما يزيد عن 400 عمل فني.

لطفى لبيب وفيلم الكتيبة