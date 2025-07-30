هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبدالغفور تنعى لطفي لبيب بكلمات مؤثرة

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور الفنان الراحل لطفي لبيب الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت "ريهام"، صورة للفنان الراحل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون هتوحشنا يا حبيبي وهيوحشنا قلبك الطيب وابتسامتك اللي مفارقتش وشك أبداً حتى في شدة مرضك".

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كشف في تصريح سابق لـ"مصراوي"، عن تدهور حالته الصحية، قائلًا: "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

ويُعد لطفي لبيب من أبرز فناني جيله، وترك بصمة في الدراما والسينما المصرية، من خلال أدواره التي جمع فيها بين الكوميديا والدراما، ونجح في تجسيد شخصيات متنوعة جعلته واحدًا من الوجوه المحبوبة لدى الجمهور.

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل: "ليلة سقوط بغداد، السفارة في العمارة، صاحب السعادة، زهايمر، الخواجة عبدالقادر، يا أنا يا خالتي، عسل أسود"

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