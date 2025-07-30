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خاص| تعرف على موعد جنازة الراحل لطفي لبيب

01:12 م الأربعاء 30 يوليو 2025

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كتبت - نوران أسامة:

رحل عن عالمنا الفنان الكبير لطفي لبيب، خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن موعد جنازة الفنان الراحل، قائلاً: "غدًا الخميس، ولكن لم يتم تحديد المكان بعد".

ويُعد لطفي لبيب من أبرز فناني جيله، حيث ترك بصمة مميزة في السينما والدراما المصرية، بفضل أدواره التي جمعت بين الكوميديا والدراما، وتمكن من تجسيد شخصيات متنوعة جعلته أحد أكثر الفنانين المحبوبين لدى الجمهور.

ومن أبرز أعماله: "ليلة سقوط بغداد"، "السفارة في العمارة"، "صاحب السعادة"، "زهايمر"، "الخواجة عبد القادر"، "يا أنا يا خالتي"، "عسل إسود".


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