بعد رحيله.. أبرز الأعمال التي تألق فيها الفنان لطفي لبيب

كتبت- نوران أسامة:

رحل الفنان لطفي لبيب عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

واشتهر الفنان الراحل بتقديمه للأدوار الكوميدية المميزة، التي برع في أدائها، فموهبته الفريدة وحضوره الطاغي جعله أحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما والدراما المصرية، وترك بصمة واضحة في كل عمل شارك به.

في هذا السياق يعرض لكم مصراوي أبرز الأعمال التي تألق فيها الفنان الراحل لطفي لبيب.

عسل إسود

جسد "لبيب" خلال الفيلم شخصية "راضي" والعمل بطولة أحمد حلمي، إدوارد، إنعام سالوسة، إيمي سمير غانم، و إخراج خالد مرعى، وتأليف خالد دياب.

الثلاثة يشتغلونها

جسد خلاله شخصية الأستاذ صبحي والعمل بطولة ياسمين عبد العزيز، هالة فاخر، أمير المصري، صلاح عبدالله.، وإخراج علي إدريس وتأليف يوسف معاطي.

طير إنت

قدم الفنان لطفي لبيب شخصية مدير حديقة الحيوان التي يعمل بها البطل بهيج والفيلم بطولة أحمد مكي، ماجد الكدواني، إنجي وجدان، محمد سلام، تأليف: أحمد مكي عمر طاهر، إخراج أحمد الجندي.

زهايمر

جسد الفنان لطفي لبيب شخصية المهندس مجدي، صديق مقرب محمود شعيب (عادل إمام)، والفيلم بطولة بطولة عادل إمام، نيللي كريم، فتحي عبد الوهاب، رانيا يوسف، أحمد رزق، تأليف نادر صلاح الدين، إخراج عمرو عرفة.

كده رضا

جسد خلاله شخصية والد التوائم الثلاثة (رضا)، وهو شخصية محورية في بداية الفيلم. بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، يوسف داود، المخرج: أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد فهمي.

صايع بحر

قدم الفنان لطفي لبيب شخصية والد ياسمين عبد العزيز، بطولة أحمد حلمي، ياسمين عبد العزيز، أحمد راتب، سعيد طرابيك، وإخراج علي رجب، تأليف أحمد البيه.

عايز حقي

لعب خلاله شخصية وزير الاستثمار، وكان دوره مؤثر وكوميدي رغم صغر حجمه والعمل بطولة هاني رمزي، هند صبري، عبد المنعم مدبولي، إنعام سالوسة، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف طارق عبد الجليل.

صاحب صاحبه

جسّد دور ضابط أمن الدولة، يظهر في مشاهد تحقيق واستجواب الأبطال، والفيلم بطولة محمد هنيدي، أشرف عبد الباقي، أحمد السقا، وإخراج سعيد حامد، تأليف ماهر زكي.

جاءنا البيان التالي

جسّد دور مدير القناة التلفزيونية التي يعمل بها البطل "رؤوف" (محمد هنيدي)، وشارك بجانبهم بطولة الفيلم حنان ترك، أحمد خليل، سليمان عيد، وإخراج سعيد حامد، تأليف محمد أمين.

بحبك وأنا كمان

لعب دور والد البطلة (سمية الخشاب)، كان يجسد شخصية الأب الصعيدي التقليدي، الصارم، وشارك بطولة العمل كلًا من بطولة مصطفى قمر، سمية الخشاب، رجاء الجداوي، إدوارد، وإخراج حسين كمال، تأليف مدحت العدل

مرعي البريمو

جسّد الفنان لطفي لبيب شخصية تُدعى "الحاج حسانين"، وهو تاجر كبير في سوق البطيخ، والفيلم بطولة كلًا من محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، محسن منصور، علاء مرسي، وإخراج سعيد حامد، وتأليف إيهاب بليبل.

وكان الفنان أشرف زكي، كشف في تصريح سابق لـ"مصراوي"، عن تدهور حالته الصحية، قائلًا: "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

ويُعد لطفي لبيب من أبرز فناني جيله، وترك بصمة في الدراما والسينما المصرية، من خلال أدواره التي جمع فيها بين الكوميديا والدراما، ونجح في تجسيد شخصيات متنوعة جعلته واحدًا من الوجوه المحبوبة لدى الجمهور.