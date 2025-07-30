أحمد السقا ينعى الفنان لطفي لبيب

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان أحمد السقا، الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وكتب السقا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "البقاء لله.. وداعًا الفنان القدير لطفي لبيب، ربنا يرحمك ويغفرلك يا أستاذ لطفي، ويجعل مثواك الجنة، خالص العزاء لأهله وأحبائه".

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أكد خبر الوفاة، وكشف في تصريح سابق لـ"مصراوي" عن تدهور حالته الصحية، قائلًا: "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وشارك فيه كضيوف شرف كل من إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.

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