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إدوارد ينعى لطفي لبيب: "علمتني كثيرًا.. الله يرحمك يا حبيبي"

12:38 م الأربعاء 30 يوليو 2025

لطفي لبيب

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كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان إدوارد، الفنان الراحل لطفي لبيب، الذي وافته المنية صباح اليوم داخل إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة.

ونشر إدوارد صورة أرشيفية للراحل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "ياما اشتغلنا سوا سنين وسنين، وياما نصحتني وعلمتني.. أكيد إنت في مكان أحسن من اللي إحنا فيه، الله يرحمك يا حبيبي ويصبر عيلتك".

ورحل الفنان الكبير عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكد خبر الوفاة نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، الذي كشف في تصريح سابق لـ"مصراوي" عن تدهور حالته الصحية، قائلًا: "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".
إدوارد

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