بهذه الكلمات.. إسماعيل فرغلي ينعى لطفي لبيب

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان لطفي لبيب الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر "إسماعيل"، صورة للفنان الراحل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الفنان القدير لطفى لبيب ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كشف في تصريح سابق لـ"مصراوي"، عن تدهور حالته الصحية، قائلًا: "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

ويُعد لطفي لبيب من أبرز فناني جيله، وترك بصمة في الدراما والسينما المصرية، من خلال أدواره التي جمع فيها بين الكوميديا والدراما، ونجح في تجسيد شخصيات متنوعة جعلته واحدًا من الوجوه المحبوبة لدى الجمهور.

اقرأ أيضًا:

وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا

بالصور.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها