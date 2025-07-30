"فنان قدير".. أكرم حسني ينعى لطفي لبيب

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان أكرم حسني، الفنان الراحل لطفي لبيب، الذي وافته المنية صباح اليوم داخل إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة.

وكتب "أكرم" عبر حسابه على "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان القدير لطفي لبيب في ذمة الله.. ادعوا له".

ورحل الفنان الكبير عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكد خبر الوفاة نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، الذي كشف في تصريح سابق لـ"مصراوي" عن تدهور حالته الصحية، قائلًا: "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

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