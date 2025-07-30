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بالصور.. آخر ظهور للفنان لطفي لبيب قبل وفاته بأيام

11:50 ص الأربعاء 30 يوليو 2025
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    لطفي لبيب
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كتبت- سهيلة أسامة:

ظهر الفنان الراحل لطفي لبيب للمرة الأخيرة في منزله قبل وفاته بأيام، برفقة الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والفنان حمزة العيلي.

وكان بطرس دانيال قد نشر منذ أيام، صور تجمعه بالفنان الراحل داخل منزله، عقب خروجه من المستشفى، قبل أن ينقل للمستشفى أمس بعد تدهور حالته الصحية

ورحل الفنان الكبير عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكد خبر الوفاة نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، الذي كان قد كشف في تصريح سابق لـ"مصراوي" عن تدهور حالته الصحية، قائلًا: "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق."

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لطفي لبيب الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما
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