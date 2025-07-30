كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الكبير لطفي لبيب، بعد صراع مع المرض، عم عمر يناهز ٧٧ عام

وتحدّث الفنان الكبير في لقاء سابق مع الإعلامي عمرو الليثي، عن مشاركته في حرب أكتوبر 1973، ورفضه التكريم من السفارة الإسرائيلية.

قال الراحل خلال اللقاء: "الحرب تفاصيلها كثيرة جدًا جدًا، ماكانش فيه مسلم ومسيحي، الكلام ده ماكانش وارد، ولو للحظة، خالص خالص، ده بالعكس، أدركوا إن أنا مسيحي بعد عشرة سنوات، قالولي إنت ما بتصليش معانا ليه، قلت له والله عندي عذر كده، قالولي عذر إيه يعني، قلت له مسيحي يا أخي، فماكنش فيه الحتة دي خالص خالص".

وتابع: "الحرب موضوع كبير وذكرى، وأرجو إنها توصل للناس، للولاد، عشان كده، أما استدعوني في السفارة الإسرائيلية، بعد فيلم (السفارة في العمارة)، حبوا يكرموني، اعتذرت، رفضت، ماينفعش".

الفنان لطفي لبيب قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، منها: "عسل أسود، صاحب السعادة، السفارة في العمارة، ليلة سقوط بغداد، النوم في العسل"