وداعًا صاحب البهجة.. أشرف زكي ينعى لطفي لبيب

كتبت- نوران أسامة:

نعي الفنان أشرف زكي الفنان الراحل لطفي لبيب الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر "زكي" صورة أرشيفية للرحل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "وداعًا صاحب البهجة"

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كشف في تصريح سابق لـ"مصراوي"، عن تدهور حالته الصحية، قائلًا: "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

ويُعد لطفي لبيب من أبرز فناني جيله، وترك بصمة في الدراما والسينما المصرية، من خلال أدواره التي جمع فيها بين الكوميديا والدراما، ونجح في تجسيد شخصيات متنوعة جعلته واحدًا من الوجوه المحبوبة لدى الجمهور.

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل: "ليلة سقوط بغداد، السفارة في العمارة، صاحب السعادة، زهايمر، الخواجة عبدالقادر، يا أنا يا خالتي، عسل أسود"