"افتكرتِك أمام بيت ربنا".. هالة صدقي تكشف عن موقف مُعجب أمام الكعبة

كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة هالة صدقي الشكر لأحد معجبيها بعد الدعاء لها أثناء زيارته أمام الكعبة المشرفة.

وأعادت هالة صدقي نشر رسالته على حسابها انستجرام والتي تضمنت: "الفنانة هالة صدقي مع التحية، افتكرتِك أمام بيت ربنا، الله يبارك فيكي ويعطيكي الصحة".

وردت عليه هالة صدقي قائلة: "مفيش أجمل من كده في الدنيا لما حد ما تعرفوش ويفتكرك قدام ربنا ويدعيلك، أشكرك عزيزي يلي حتى معرفش اسمك".

وكانت آخر مشاركات الفنانة هالة صدقي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنانة هالة صدقي تشارك بفيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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