بالصور.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة هبة مجدي بعيد ميلادها مع زوجها الفنان محمد محسن بجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت هبة مجدي مع زوجها يرتديان تي شيرت موحد وكتبت هبة على الصور: "عيد ميلادي".

كما احتفلت هبة مجدي مؤخرا بعيد زواجها التاسع ونشرت صور من مناسبات عدة لهما.

وكانت اخر مشاركات هبة مجدي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال ومسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الاخر كانت اخر مشاركات هبة مجدي على شاشة السينما بفيلم "استنساخ" بطولة الفنان سامح حسين.

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