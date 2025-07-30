10 صور- نور إيهاب تتألق على البحر والجمهور يغازلها

كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة الشابة نور إيهاب بعطلتها الصيفية، ونشرت صور من استمتاعها بالإجازة عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت نور مرتدية عدد من الإطلالات الصيفية المختلفة، كما ظهرت مع إحدى صديقاتها وهما في عرض البحر.

وغازل الجمهور نور وجاءت التعليقات:" جمال ودلال، أجمل واحدة على البحر، تجنني، عروسة البحر".

وكانت اخر مشاركات نور إيهاب في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حسبة عمري" بطولة النجمة وجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الاخر، كانت اخر مشاركاتها على شاشة السينما بفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" بطولة الفنان نور النبوي.