إعلان

بمشاركة مغني برازيلي.. محمد رمضان يطرح "افتكروني مجنون" في هذا الموعد

10:00 ص الأربعاء 30 يوليه 2025

بمشاركة مغني برازيلي.. محمد رمضان يطرح ''افتكروني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أعلن النجم محمد رمضان، موعد طرح أغنية "افتكروني مجنون"، بمشاركة المغني البرازيلي لوكا موزيك.

ونشر رمضان مقطع برومو من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: " افتكروني مجنون مساء اليوم الأربعاء الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر لا تفوتها ثقة في الله نجاح".

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

اقرأ أيضا..

تدهور الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب.. ونقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا

15 صورة ترصد كواليس انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية

محمد رمضان افتكروني مجنون لوكا موزيك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محمد صبحي يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.. فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا
زلزال كامتشاتكا يهز الأرض: تحذيرات من تسونامي عالمي يمتد لساعات وعمليات إجلاء عاجلة