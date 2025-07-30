بمشاركة مغني برازيلي.. محمد رمضان يطرح "افتكروني مجنون" في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

أعلن النجم محمد رمضان، موعد طرح أغنية "افتكروني مجنون"، بمشاركة المغني البرازيلي لوكا موزيك.

ونشر رمضان مقطع برومو من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: " افتكروني مجنون مساء اليوم الأربعاء الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر لا تفوتها ثقة في الله نجاح".

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

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