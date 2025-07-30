ليلى علوي تنشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "حب البنات"

كتب - معتز عباس:

كشفت النجمة ليلى علوي عن صورًا من كواليس فيلم "حب البنات"، للمخرج خالد الحجر.

ونشرت ليلى صور الكواليس عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل الحب من كواليس فيلم الحب "حب البنات".

وظهر في الصور أبطال العمل السينمائي، وهم، النجمة ليلى علوي، والفنانة حنان ترك، والفنان أشرف عبدالباقي، ولاعب كرة الاسكواش المعتزل أحمد براده، والفنانة هنا شيحة، والمؤلف تامر حبيب، والنجم الراحل هشام سليم، والنجم أحمد عز، والفنان خالد أبو النجا.

وتخوض النجمة ليلى علوي تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، بطولة بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

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