إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

كشفت الفنانة منة فضالي عن أحدث ظهور لها مرتدية "جيبة قصيرة" و"كروب توب"، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

غادة رجب

شاركت الفنانة غادة رجب جمهورها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" ولاقت إعجاب جمهورها.

مي كساب

ظهرت الفنانة مي كساب مع زوجها أوكا أثناء قضاء عطلتهم الصيفية، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

جنى عمرو دياب

شاركت جنا ابنه المطرب عمرو دياب صورة جديدة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية "المايوه".

مريم أشرف زكي

نشرت الفنانة الشابة مريم أشرف زكي صورة من أحدث ظهور لها، من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.

روجينا

شاركت الفنانة روجينا جمهورها صورة جديدة جمعتها بزوجها الفنان أشرف زكي، أثناء قضاء عطلتهم الصيفية، وذلك من خلال حسابها على موقع "إنستجرام".