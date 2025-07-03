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"هتوحشنا".. محمد العدل يعلق على اعتزال شيكابالا كرة القدم

11:17 م الخميس 03 يوليه 2025
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    محمود شيكابالا
  • عرض 9 صورة
    محمود شيكابالا
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    شيكابالا
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    حلقة اعتزال شيكابالا 3_Easy-Resize.com
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    شيكابالا
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    شيكابالا
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علق المخرج محمد العدل على إعلان شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم، عبر حسابه الخاص على الفيسبوك.

مفيش كلام يتقال يوصف انا زعلان قد ايه … وكتب:"هتوحشنا

شكرا يا أسطورة".

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي أعلن عن حزنه الشديد لاعتزال شيكابالا كرة القدم وسط تعبير عن الصدمة.

وكشف شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم عن اعتزاله بشكل نهائي.

وقال شيكابالا خلال ظهوره الليلة عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":"مسيرتي انتهت مع نادي الزمالك"

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