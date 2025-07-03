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مصطفى كامل يعلن موعد عزاء أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية

10:12 م الخميس 03 يوليو 2025

مصطفى كامل

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كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن موعد عزاء المطرب الراحل أحمد عامر يوم الأحد المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين بحضور أسرته لتلقي العزاء.

وكانت أعلنت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر، والذي وافته المنية أمس، وذلك تكريماً لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أن الراحل كان مثالاً للفنان المحترم صاحب الأخلاق العالية والسمعة الطيبة، قائلاً: "النقابة ستظل تفخر بأبنائها أصحاب السيرة العطرة والسمعة الطيبة، أحمد عامر كان أحد النماذج المشرفة التي نفتخر بها، وسيفتقده الوسط الفني والإنساني كثيراً."

وأضاف مصطفى كامل: اتخذنا قرار إقامة العزاء تقديراً لقيمته ومكانته، ولما تركه من أثر طيب في قلوب زملائه ومحبيه، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان."

وتؤكد النقابة أن بابها سيظل مفتوحاً دائماً لتكريم كل من يُحسن إلى فنه وجمهوره، ويترك أثراً إيجابياً بسيرته وسلوكه.

وقدم المطرب الراحل أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددا من الأغانى منها مابقتش مستغرب والكل خاب وصحبه بمليون وش وغيرها.

مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أحمد عامر وفاة أحمد عامر مسجد الحامدية الشاذلية
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