"كما تدين تدان"..رسالة غامضة من الإعلامية مها الصغير طليقة أحمد السقا

كتب- مروان الطيب:

تواصل الإعلامية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا إثارة الجدل برسائل غامضة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت صورة جديدة من برنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا" وكتبت: " كما تدين تدان، وكما تعين تعان، وكما ترحم ترحم، وكما تزرع حصد، علي ابن ابي طالب".

وكان أعلن الفنان أحمد السقا، في 21 مايو الماضي، انفصاله رسميًا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج استمر 26 عامًا، مشيرًا إلى أن الطلاق وقع منذ ستة أشهر، وتم رسميًا قبل شهرين، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وفي أول تعليق لها، نشرت الإعلامية مها الصغير بيانًا عبر حسابها على "فيسبوك"، أكدت فيه التزامها الصمت لفترة طويلة احترامًا لنفسها وأبنائها، وقالت: "لقد التزمت الصمت طويلًا، وتحملت ما يفوق طاقتي، لا عن ضعف أو خوف، بل احتراما لنفسي ولأبنائي.. كنت دائما أؤمن بأن الكرامة تكمن في الصمت، وأن صون البيوت أولى من الخوض في التفاصيل".

وحررت مها الصغير بلاغا رسميا أفادت فيه بأن طليقها أحمد السقا، اعتدى عليها أمام بوابة الكمبوند الذي تقيم فيه، بحضور عدد من السكان والمارة.

وأكدت في أقوالها أن السقا استوقفها في الشارع ووجّه إليها عبارات سب وقذف، قبل أن يعتدي عليها بالضرب، موضحة أنه لم يكتفِ بذلك بل اعتدى أيضًا على سائقها.