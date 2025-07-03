بطلة "فهد البطل" تحتفل بخطوبتها على لاعب كرة سلة (15 صورة)

كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة الشابة ريم عامر بخطوبتها على لاعب كرة السلة عمر عزب، ونشرت صورا تجمعهما عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام.

وارتدت ريم فستانا من اللون الأبيض، معلقة "حصلت على رجل محب ولطيف وداعم للغاية، حبيبي حبيبي قريبا خطيبي، أحبك كثيرًا، ولا أستطيع الانتظار حتى نصبح دائما معا وجنبا إلى جنب".

وتابعت "شكرًا جزيلًا لكل من أرسل لنا التهاني، شكرًا على كل الحب.. بالطبع، لم أستطع أن أختار صورة واحدة فقط، وضعتهم كلهم، لأنه يوم سعيد، ومازلت أحتفظ بصور الزوم الغريبة".

وأشارت ريم إلى إعجابها بفستانها، مؤكدة أنه جعلها تشعر بالثقة والجمال، وأنها على طبيعتها تماما "أحببت كل شيء في هذا الفستان".

جدير بالذكر أن ريم عامر شاركت في رمضان 2025 بمسلسلي "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، غادة طلعت، و"حسبة عمري" بطولة روجينا، عمرو عبدالجليل.