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بسمة بوسيل بفستان أسود على البحر.. أحدث ظهور في اليونان

07:42 م الخميس 03 يوليه 2025
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  • عرض 3 صورة
    الفنانة المغربية بسمة بوسيل
  • عرض 3 صورة
    بسمة بوسيل
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كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل الأنظار من أحدث ظهور لها في اليونان.

ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تستمتع بعطلتها الصيفية، وخطفت بسمة الأنظار بإطلالتها وحازت على إعجاب متابعيها وكتبت: "كأنه حلم، الفندق الوحيد المميز في ميكونوس.

وارتدت فستان أسود جريء وخضعت للتصوير أمام البحر، وانهالت عليها التعليقات التي اشادت بجمالها وتألقاها.

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل احتفلت مؤخرا بطرح ألبومها الجديد بعنوان" حلم" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة بسمة بوسيل بسمة بوسيل بفستان أسود بسمة بوسيل على البحر بسمة بوسيل على إنستجرام
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