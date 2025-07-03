كتب- مروان الطيب:

احتفل النجم العالمي، مينا مسعود بطرح أول أفلامه المصرية "في عز الضهر" بالسينمات.

ونشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يتجول في منطقة السيدة زينب داخل توك توك، كما ظهر وهو يتناول وجبة كشري، وعصير القصب.

وتدور أحداث فيلم "في عز الضهر" حول حمزة الكاشف، الذي يجد نفسه فجأة داخل أروقة المافيا الدولية، ويصبح أصغر أعضائها وأكثرهم جرأة، يتم تكليفه بمهمة بالغة الخطورة داخل مصر، ويُدفع إلى مواجهة صراعات داخلية بين انتمائه لأرضه وجذوره، وبين قواعد العالم السفلي الذي دخله دون أن يدرك تمامًا ثمن البقاء فيه، ويشارك ببطولة الفيلم كل من إيمان العاصي، شيرين رضا، محمود البزاوي، تأليف كريم قاسم سرور، إخراج مرقس عادل.

يذكر أن مينا مسعود يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Tecie".