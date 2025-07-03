انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة في يوليو الجاري

كتبت- منى الموجي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس.

يهدف المهرجان لتنظيم فعاليات عالمية وتقديم محتوى ترفيهي وثقافي راقٍ، يسهم في الترويج للسياحة المصرية ورفع اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، والتي تستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى.

يأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وشهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وبحسب بيان إعلامي صادر عن الشركة المنظمة، ينتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، بينهم: عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.



