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محمد رمضان يهنئ أحمد السقا على نجاح "أحمد وأحمد": "ألف مبروك يا ساموراي"

05:43 م الخميس 03 يوليو 2025

الفنان محمد رمضان

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كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان محمد رمضان النجم أحمد السقا بعد عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم "أحمد وأحمد".

وأعاد رمضان نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله السقا في العرض الخاص للفيلم وهو يرد على سؤال أحد الصحفيين حول رأيه في لقب "نمبر وان" الخاص بمحمد رمضان وأجاب السقا: "محمد رمضان من حقه يبقى عنده لقب زي ما أنا بيقولوا ليا الساموراي".

ورد عليه محمد رمضان قائلا: "فعلا ايه المشكلة ؟، ألف مبروك على فيلم أحمد وأحمد يا ساموراي".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أحمد الذي يقرر العودة إلى مصر للاستقرار بعد سنوات من الغربة، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب عمه (أحمد) في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر عمه الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة، ويشارك ببطولة الفيلم كلا من أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، رشدي الشامي، حاتم صلاح، تأليف أحمد درويش و محمد عبدالله سامي، إخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر عرضه في السينمات يوم الأربعاء 2 يوليو.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة (علي بن محمد الفارسي)، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد دياب.

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