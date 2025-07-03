خاص| محمد عبدالستار يكشف كواليس رسم تاتو "بوصلة" عمرو دياب

كتب-مصطفى حمزة:

ظهر النجم عمرو دياب، وعلى ذراعه الأيمن "تاتو" جديد، في صور وفيديوهات ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذي طرح اليوم الخميس.

الفنان محمد عبدالستار، الذي يعد من أشهر فناني التاتو في مصر، وتعاون مع نخبة من النجوم والنجمات، منهم: منة شلبي، أحمد الفيشاوي، أمير عيد، هاني عادل، ومنى زكي، هنا الزاهد، ومحمود العسيلي، ونسرين طافش، وغيرهم. في تصريح خاص لـ"مصراوي"، تحدث عن تجربته الجديدة مع النجم عمرو دياب، والتي تدخل عامها الثامن منذ بداية التعاون بينهما.

وقال محمد عبد الستار: "سعيد جدا وفخور بالتعاون الممتد مع النجم عمرو دياب، منذ حوالي 8سنوات، وهي ثقة غالية جدا".

وتابع:" بدأنا العمل على التاتو الجديد، العام الماضي، ومازال قيد التنفيذ ولم ينتهي بعد، وهو على شكل بوصلة ووردة، على الذراع الأيمن، تحت تاتو سابق تم تنفيذه منذ عامين،ويحمل رسوم التاج، وأيضا الاسم بالكامل عمرو عبدالباسط دياب، وهو مكتوب بطريقة تسمى (Maori tattoo) ".

وبدأ الفنان محمد عبدالستار، في عام 2017، التعاون مع النجم عمرو دياب، إذ قام برسم تاتو بكلمة "ستامنيا_(Stamina)"،التى تعني قوة تحمل "المصاعب والمشاق"، وهي التي ظهرت على صدره في صورة غلاف ألبوم "معدي الناس" .

ووضع الفنان محمد عبدالستار، تصميم عنوان ألبوم "كل حياتي"، ورسم أيضا للنجم عمرو دياب، التاتو الموجود أعلى الرقبة من الخلف، والذى يحمل تاريخ العام الذي ولد فيه والديه 1934، مع غصن الزيتون رمزا للسلام.