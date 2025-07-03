بعد زواج دام 7 سنوات.. أم خالد تعلن طلاقها رسميًا للمرة الثانية

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت البلوجر الشهيرة "أم خالد" انفصالها رسميًا عن زوجها محمد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

وكتبت أم خالد: "أعلن انفصالي عن زوجي رسميًا بعد سبع سنوات من الزواج والعِشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم. أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة".

يُذكر أن "أم خالد" كانت شاركت مؤخرًا في إعلان لمنتجات العناية بالبشرة إلى جانب الفنانة مايان السيد.

وتُعد "أم خالد" من أبرز صُنّاع المحتوى على تطبيق "تيك توك"، إذ يتابعها ما يقارب 8 ملايين شخص.